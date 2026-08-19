İzmir’deki Efes Antik Kenti'nde düzenlenen TÜGVA İzmir Yaz Okulları Final Programı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gençlere hitap ederek Türkiye’nin enerji alanındaki tarihi dönüşümünü paylaştı. Türkiye'nin uzun yıllar süren dışa bağımlılığının bir kader olmadığını vurgulayan Bayraktar, atılan stratejik adımların meyvelerini vermeye başladığını belirtti.

"Gabar'da Terörsüz Türkiye'nin Kesitini Gördük"

Gabar Dağı'nda yürütülen petrol arama ve üretim faaliyetlerinin önemine parmak basan Bakan Bayraktar, bölgedeki huzur ortamına ve genç istihdamına dikkat çekti:

"Terörsüz Türkiye'nin ufak bir kesitini Gabar'da bulduğumuz petrol keşfiyle aslında göstermiş olduk. Bugün dağlarda yine sizlerin abileri, ablalarıyla 3 bin 500 genç kardeşimizle Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Artık o dağlarda silah, kurşun sesi, gözyaşı yok. O dağlarda umut var, geleceğe dair hayaller, beklentiler var."

Denizlerde Arama ve Sakarya Gaz Sahası Vurgusu

Türkiye'nin kendi sondaj gemileri ve Türk mühendisleriyle denizlerde arama faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Bayraktar, 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"70 Yıldır Yaptırılmayan Nükleer Santrali Akkuyu'da İnşa Ediyoruz"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yönelik eleştirilere de yanıt veren Bakan Bayraktar, dünyanın dört bir yanında yüzlerce nükleer reaktör bulunduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye nükleer yapmasın. Ne gerek var? Nükleer tehlikeli.' diyorlar. Dünyada 400'ün üzerinde reaktör var. Türkiye'nin doğusunda Iğdır'dan çıkın yürüme mesafesinde nükleer santral var. Batısından çıkın Bulgaristan'da, Romanya'da, Macaristan'da, Fransa'da, Avrupa'nın ortasında onlarca reaktör var. Yani bu bize gelince mi tehlikeli oldu? Dolayısıyla türlü sebeplerle 70 yıldır bize yaptırılmayan nükleer santrali inşallah yine şimdi yurt dışında eğitime gönderdiğimiz mühendislerimizin sayesinde Akkuyu'da inşa ediyoruz."

"Türkiye Yüzyılı'nda Enerjide Bağımsız Bir Türkiye İnşa Edeceğiz"

Konuşmasının sonunda gençliğe olan inancını dile getiren Bayraktar, bir asırlık işleri çeyrek asra sığdırdıklarını belirterek, TÜGVA gençliğinin bu hedefleri çok daha ileriye taşıyacağını ve Türkiye Yüzyılı'nda enerjide tamamen bağımsız bir ülkenin temellerini güçlendireceklerini sözlerine ekledi.

Bayraktar sözlerini şöyle sonlandırdı: "Enerjisiz bir hayat düşünmek mümkün değil. İnşallah TÜGVA gençliği bu bizim çok ileri götürdüğümüz adeta bir asırda yapılacak işleri, çeyrek asra sığdırdığımız bu 24-25 yıldaki hedeflerin çok daha üzerine çıkacak. Çok daha donanımlı, değerlerine bağlı TÜGVA gençliğiyle beraber inşallah çok daha iyi yerlere ülkemizi götürecek ve Türkiye Yüzyılı'nda enerjide bağımsız bir Türkiye inşa edeceğiz."