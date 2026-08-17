Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan Kapıkule Gümrük Kapısı, zehir tacirlerine geçit vermedi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon, kaçakçılara büyük bir darbe vurdu.

Şüphe Üzerine X-Ray Taramasına Alındı

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerini sürdürürken Türkiye’den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı yakın takibe aldı. Sürücünün hareketleri ve evrak üzerindeki detaylar ekiplerin dikkatini çekti.

Risk analizi kapsamında şüpheli olarak değerlendirilen tır, hiç vakit kaybedilmeden x-ray tarama sistemine sevk edildi. Taramada aracın yük bölümünde normal dışı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine tır, detaylı arama hangarına çekildi.

Yasal Yükün Altından Tonlarca Zehir Çıktı

Gümrük Muhafaza ekiplerinin uzman köpekler ve fiziki arama yöntemleriyle gerçekleştirdiği detaylı inceleme, zehir tacirlerinin gizleme taktiğini boşa çıkardı. Tırın yasal yükünün arasına özenle saklanmış çuvallar dolusu uyuşturucu maddeye ulaşıldı.

Gerçekleştirilen tartım ve analizler sonucunda, ele geçirilen maddenin 810 kilogram esrar olduğu resmi olarak belirlendi. Piyasa değeri milyonlarca lira olan uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili uluslararası bağlantıların çözülmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Sürüyor

Operasyonun ardından tır şoförü gözaltına alınırken, araca da el konuldu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, olayla bağlantılı diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Türkiye sınırları içerisinde kaçakçılığa ve uyuşturucu ticaretine karşı denetimlerin kararlılıkla artarak devam edeceğini vurguladı.