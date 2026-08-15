Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Türkiye’nin son 25 yılına damga vurduğunu belirterek, gelecekte de önemli çalışmalara imza atacaklarını ifade etti. Erdoğan, “Türkiye'nin son 25 yılına olduğu gibi, geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var” dedi.

Kutlama programında konuşmaların yanı sıra çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. Başkent Millet Bahçesi’ni dolduran vatandaşlar, gece boyunca düzenlenen drone gösterileri ve görsel şovları ilgiyle takip etti.

Gökyüzünde gerçekleştirilen drone gösterileri, AK Parti’nin 25 yıllık siyasi yolculuğuna ilişkin hazırlanan görsellerle programa renk kattı. Etkinlik, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen kutlamaların ardından sona erdi.