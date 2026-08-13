Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon Valiliğini ziyaretinde gerçekleştirdiği önemli değerlendirmelerde, kentin tarihine, şehitlerine ve futbol sevgisine vurgu yaparak hukuk devletinin kararlılığını tüm dünyaya ilan etti. Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını vatandaşlara iletti.

Trabzon'un Karadeniz'e karakter kazandıran müstesna bir şehir olduğunu belirten Gürlek, şehrin 15 Ağustos'ta kutlanacak 565. fetih yıl dönümünü tebrik etti. Hafızalardan silinmeyen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin dokuzuncu yılında rahmet ve minnetle yad eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'yi acıya boğan bu elim olayı bir kez daha hatırlarken, 'İyi ki varsın Eren' sözüyle hafızalarımıza kazınan Eren evladımızın, Ferhat Astsubayımızın ve vatanımız uğruna can veren bütün şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum."

"Hukuk Herkes İçin İşler, Dosyanın Üzerindeki İsme Bakmaz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, 86 milyon vatandaşın Adalet Bakanı olarak görev yaptığını vurguladı:

"Ben ise 86 milyon vatandaşımızın Adalet Bakanıyım. Bu makamın sahibi değil, milletimizin ve devletimizin bize tevdi ettiği bu emanetin taşıyıcısıyım. Bu nedenle adalet hizmetlerini hiçbir ayrım gözetmeden, milletimizin tamamına karşı taşıdığımız bir sorumluluk olarak görüyorum. Kimse dokunulmaz değildir, kimse kanunlar karşısında imtiyazlı değildir. Hukuk herkes için işler. Hukukun asli amacı vatandaşı huzur ve güven içinde tutmaktır. Hukuk, nerede bir sorun görürse, nerede vatandaşımız ya da onun var ettiği devlet aleyhine bireysel ya da organize bir yapılanma görürse orada devreye girer, dosyanın üzerindeki isme bakmaz, hukuk gereğini yapar."

"Muhammed Salah Trabzon Camiasına Hayırlı Olsun"

Trabzonluların futbola olan tutkusuna da değinen Gürlek, Trabzonspor'un transferlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Adeta tüm dünyayı kıskandıracak kadar futbola olan duygu bağınızı takdir ediyorum. Bu şehrin yaşayan en değerli sevgi selini saygı ile selamlıyorum. Trabzon'un bu sezon yaptığı değerli transferleri yakından takip ediyor, Türk futboluna kazandırdığı dünyaca ünlü isimleri bize heyecanla seyrettirme fırsatı verdiği içinse ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Muhammed Salah, Trabzon camiasına hayırlı olsun. Trabzonspor'umuzun Avrupa Kupası maçlarından bir tanesinde muhteşem tribünlerinize misafir olarak katılıp bu deneyimi sizlerle beraber inşallah izlemeyi düşünüyorum. Trabzon'umuza Avrupa yolculuğunda şimdiden başarılar diliyorum."

"Ucu Nereye Giderse Gitsin, Kimin Karşısına Çıkarsa Çıksın Yolumuzdan Şaşmayacağız"

Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda "Adaletin Yüzyılı" olarak gördüklerini belirten Gürlek, suç ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti:

"Bu hedefi yalnızca ekonomik kalkınmanın, teknolojik ilerlemenin veya büyük yatırımların yüzyılı olarak görmüyoruz. Biz, Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda Adaletin Yüzyılı olarak da görüyoruz. Adaletin Yüzyılı yapma hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu nedenle her geçen gün farklı şekillerde karşımıza çıkan suç ve suç örgütleriyle mücadeleye devam ediyoruz."

"Suçun yöntemi değişse de araçları değişse de örgütlerin kullandığı yollar değişse de değişmeyen bir şey var, devletin suçla mücadele iradesidir. Uyuşturucudan yasa dışı bahis ve sanal kumara, sokak çetelerinden organize suç yapılanmalarına kadar milletimizin huzurunu hedef alan bütün suç odaklarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Bu hafta da açıkça ifade ettik. Suç zincirinin yalnızca görünen kısmıyla ilgilenmiyoruz. Uyuşturucu suçlarında torbacısından baronuna, organize suç sahasında suçun failinden azmettiricisine, yasa dışı bahiste hesabını kullandırandan o düzeni yönetenlere kadar zincirin tamamını ortaya çıkarıyoruz."

Suça Sürüklenen Çocuklarla İlgili Düzenlemeler

Çocukların suça sürüklenmesini önlemek amacıyla çıkarılan yeni yasal düzenlemelere de değinen Bakan Gürlek, "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın, Atlas Çağlayan evladımızın ve nice çocuğumuzun katledilmesi hepimizin yüreğinde derin yaralar oluşturdu. Bizim görevimiz yalnızca suç işlendikten sonra faili cezalandırmak değil, bu acıların bir daha yaşanmaması için suçu ortaya çıkmadan önlemektir. Bu anlayışla, özellikle ağır suçlara karışan çocuklar bakımından daha caydırıcı bir infaz düzenlemesinin hazırlanmasında Adalet Bakanlığı olarak aktif rol üstlendik. Cezaların artırılması yönündeki çalışmalara önemli katkılar sağladık, çocukların suça sürüklenmesinde ailelerin sorumluluğunu güçlendiren düzenlemelerin de yer aldığı yasal düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçerek yasalaştı." dedi.

Faili Meçhul Dosyalara da Değindi

Faili meçhul olayların ve şüpheli ölümlerin üzerine kararlılıkla gidileceğini belirten Gürlek, "Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz. Bir olayın üzerinden yıllar geçebilir, bir dosya rafta bekleyebilir ama faili meçhul kalan her ölüm devletin önünde kapanmamış bir hesaptır. Bu nedenle faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Şüpheyi dağıtacağız, delillerin izini süreceğiz, faili ortaya çıkaracağız. Sorumluyu adaletin karşısına çıkaracağız. Kararlıyız ve azimliyiz. Ucu nereye giderse gitsin, kimin karşısına çıksın, yolumuzdan şaşmayacağız." şeklinde konuştu.

Terörsüz Türkiye Hedefi ve "Milli Dayanışma" Vurgusu

Türkiye'nin terörün ağır bedellerini geride bırakarak yeni bir döneme girdiğine işaret eden Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle "Terörsüz Türkiye" hedefinin tarihi bir aşamaya taşındığını belirtti:

"Meclisimizin gündemine gelen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, 10 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 468 kabul oyuyla yasalaşmıştır. Tarihe geçecek çok güçlü bir milli irade ortaya konulmuştur. Buradan bir kez daha emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu güçlü irade bize çok önemli bir şey söylüyor, Terörsüz Türkiye artık yalnızca bir temenni değildir. Devletimizin, siyaset kurumunun ve milletimizin ortak geleceğine dair ortaya konulmuş tarihi bir iradedir. Bu meselenin tarafı 86 milyon vatandaşımızdır. Kazananı da 86 milyon vatandaşımız olacaktır."

Trabzon Adalet Altyapısına Yeni Yatırımlar

Adalet teşkilatını güçlendirecek reformları kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Gürlek, Trabzon'daki yatırımlara ilişkin şu müjdeleri verdi:

"Vakfıkebir Adliyemizin proje çalışmalarını tamamladık, yapım ihalesini gerçekleştirdik. Of Adalet Sarayı projemizi de daha güçlü ve etkin bir yargı hizmeti sunacak şekilde hazırladık. Trabzon Bölge Adliye Mahkememizde kurulmasına karar verilen yeni hukuk ve ceza dairelerimizin faaliyete geçebilmesi için ihtiyaç duyulan hizmetleri inşallah yerinde tetkik edeceğiz, gerekirse yeni daire kurulmasını da sağlayacağız. Ve nihayetinde milletimizin yıllardır hak ettiği sivil, demokratik ve kuşatıcı bir anayasa hedefinden de vazgeçmeyeceğiz."

Ziyaretin sonunda Vali Tahir Şahin'e, il protokolüne ve Trabzonlulara teşekkür eden Bakan Gürlek, adalet teşkilatı mensuplarına ve güvenlik güçlerine şükranlarını sunarak sözlerini tamamladı.