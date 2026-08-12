Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre, ülke genelinde hava koşullarında ani değişimler yaşanıyor. Özellikle batı bölgelerinde hayatı olumsuz etkilemesi beklenen fırtına ile kuzey kesimlerde görülecek kuvvetli yağışlar için resmi mercilerden peş peşe uyarılar geldi.

Batı Kesimlerde Fırtına Alarmı: Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa

Yapılan değerlendirmelere göre, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzey ve doğusunda da rüzgarın şiddetini artırması bekleniyor. İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esmesi öngörülüyor. Yetkililer, bölge sakinlerini olası tehlikelere karşı uyardı.

Karadeniz'de Gök Gürültülü Sağanak Tehlikesi

Rüzgar ve fırtınanın yanı sıra bazı Karadeniz illerinde de sağanak yağış alarmı verildi. Yarın ilk saatlerden itibaren;