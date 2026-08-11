Dünyanın önde gelen ekonomik ve sürdürülebilirlik platformlarından Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Emine Erdoğan’a önemli bir davette bulundu. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek Sustainable Development Impact Meetings 2026 kapsamında düzenlenecek üst düzey yuvarlak masa toplantısının açılış konuşmasını yapacak.

Emine Erdoğan, “Meeting of the Circular Economy Transformation Community” başlıklı toplantıda “Firestarter & Special Remarks” oturumunda katılımcılara hitap edecek.

Toplantıya Sadece 25 Üst Düzey Lider Katılacak

Dünya Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilecek toplantının katılımı yaklaşık 25 üst düzey liderle sınırlandırılacak. Küresel ölçekte döngüsel ekonominin dönüşümüne yön veren isimlerin bir araya geleceği toplantıda; sanayi rekabetçiliği, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı, kaynak güvenliği ve sürdürülebilir büyüme konuları ele alınacak.

Emine Erdoğan’ın yaklaşık 20 dakika sürecek konuşmasında Türkiye’nin Sıfır Atık Hareketi kapsamında elde ettiği deneyimleri aktarması bekleniyor.

Türkiye’nin Sıfır Atık Deneyimi Anlatılacak

Emine Erdoğan’ın konuşmasında kaynakların verimli kullanılması, atıkların kaynağında önlenmesi ve döngüsel ekonomi anlayışının yaygınlaştırılması konularının öne çıkması bekleniyor.

Türkiye’nin Sıfır Atık yaklaşımının uluslararası alandaki deneyimleri de toplantının önemli başlıklarından biri olacak.

Programın moderatörlüğünü Dünya Ekonomik Forumu Seçkin Üyesi ve IKEA Foundation Kıdemli Danışmanı Jesper Brodin üstlenecek. Kapanış konuşmasını ise Avrupa Komisyonu Çevre, Su Dayanıklılığı ve Rekabetçi Döngüsel Ekonomi Komiseri Jessika Roswall yapacak.

Gündemde COP31 de Olacak

Toplantıda döngüsel ekonomi politikalarının yanı sıra COP31, CBD COP17 ve Küresel Plastik Anlaşması süreçlerinin sürdürülebilir ekonomi politikalarına katkıları da değerlendirilecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 sürecinin de toplantının önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Türkiye’den Üst Düzey Katılım Bekleniyor

New York’ta düzenlenecek programa Türkiye’den üst düzey kamu temsilcilerinin de katılması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın toplantıda yer almasının öngörüldüğü bildirildi.