Yeşil Dönüşüm ve Küresel Ölçekte Büyüme Hedefi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB tarafından hayata geçirilen COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı'na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma vizyonları doğrultusunda, teknoloji odaklı girişimlerin uluslararası alanda büyümesini desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Bakan Kacır, programın detaylarını paylaştı.

Bu destek çağrısıyla odaklanılan temel alanlar şu şekilde sıralandı:

Temiz enerji

İklim teknolojileri

Sürdürülebilir tarım

Döngüsel ekonomi

Sürdürülebilir finans

TEKMER ve Teknoparklar İçin 6,5 Milyon Liraya Kadar Kaynak

Program kapsamında, girişimlerin küresel pazarlara açılmasının hedeflendiğini belirten Bakan Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Program kapsamında, TEKMER işletici kuruluşları ile GO sahibi Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon liraya kadar destek sağlayarak, bünyelerindeki girişimlerin uluslararası büyümelerini sağlayacak, hızlandırma programlarının hayata geçirilmesini destekleyeceğiz. Bu destek sayesinde, girişimlerin yeni yatırım ve işbirliği fırsatlarına erişimlerinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz."

Destek programından yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 30 Ağustos olarak belirlendi.