Türk savunma sanayisinin öncü ismi ASELSAN tarafından geliştirilen 250 lb sınıfının en yeni ve en etkili üyelerinden TOLUN P, operasyonel gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen güdümlü mühimmat, Bayraktar AKINCI TİHA tarafından icra edilen atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Başarılı test sonuçları, savunma kulislerinde büyük yankı uyandırırken ASELSAN sosyal medya hesaplarından o anlara ait nefes kesen görüntüleri paylaştı.
TOLUN P'nin Üstün Teknik Özellikleri Nelerdir?
Klasik mühimmatların çok ötesinde bir operasyonel verimlilik sunan TOLUN P, akıllı donanımı ve fiziksel yapısıyla dikkat çekiyor:
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Çoklu Taşıma Avantajı: SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı sayesinde AKINCI TİHA gibi modern platformlara çoklu adetlerde yüklenebiliyor.
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Eş Zamanlı Hedef İmhası: Pilotlar, kokpitten saniyeler içinde programlayabildikleri elektronik tapalar sayesinde tek bir salvo atışıyla birden fazla stratejik hedefi aynı anda yok edebiliyor.
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Zırh ve Sığınak Düşmanı: Özel delici burun yapısı ve yüksek kinetik enerjisi sayesinde tahkim edilmiş yer altı sığınakları, komuta merkezleri ve zırhlı hangarlar için özel olarak tasarlandı.
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Güçlü Beton Delme Kapasitesi: Tam 1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu rahatlıkla delebilen mühimmat, İHA'ların caydırıcılığını katbekat artırıyor.