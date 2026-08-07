Türk savunma sanayisinin öncü ismi ASELSAN tarafından geliştirilen 250 lb sınıfının en yeni ve en etkili üyelerinden TOLUN P, operasyonel gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen güdümlü mühimmat, Bayraktar AKINCI TİHA tarafından icra edilen atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Başarılı test sonuçları, savunma kulislerinde büyük yankı uyandırırken ASELSAN sosyal medya hesaplarından o anlara ait nefes kesen görüntüleri paylaştı.

TOLUN P'nin Üstün Teknik Özellikleri Nelerdir?

Klasik mühimmatların çok ötesinde bir operasyonel verimlilik sunan TOLUN P, akıllı donanımı ve fiziksel yapısıyla dikkat çekiyor: