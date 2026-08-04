Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atama kararları kamuoyuyla paylaşıldı. 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükselirken, 69 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

Kararlar arasında en çok dikkat çeken isim ise Türkiye'nin ilk astronotu olan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı oldu. Gezeravcı, YAŞ kararları kapsamında tuğgeneralliğe yükseltildi.

Uzay Misyonundan Uzay Komutanlığı'na ve Tuğgeneralliğe

1979 Mersin/Silifke doğumlu olan Alper Gezeravcı, Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlamış ve Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar F-16 pilotluğu ve Akademik Kanat Komutanlığı görevlerini üstlenmişti.