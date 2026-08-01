TÜGVA Yaz Okulları Finali RAMS Park'ta Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Yaz Okulları Finali, İstanbul'un kalbi RAMS Park'ta binlerce gencin katılımıyla muazzam bir manzaraya sahne oldu. Gençlerin coşkuyla takip ettiği programa teşrif eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı kalplere dokunan konuşmayla gençliğe olan inancını ve kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

"Nehri Tersine Akıtamazlar, Gençlerin Önüne Set Çekemezler"

Konuşmasında gençlerin dik duruşundan, özgüveninden ve değerlerine sahip çıkmasından duyduğu gururu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı kesimlerin bu tablodan duyduğu rahatsızlığa sert çıktı:

"Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur, özgüvenidir, sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır, sizlerin işte burada olduğu gibi birbirinize kardeşçe sarılmanızdır. Varsın, rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler."

"O Karanlık Günler Artık Eski Türkiye'de Kaldı"

Geçmişte bu milletin evlatlarının kirli oyunlara alet edilmek istendiğini hatırlatan Erdoğan, o devrin bittiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı."

"Asla Yalnız Bırakmayız, Kendini Bilmeze Yem Ettirmeyiz"

Gençlere her koşulda sahip çıkacaklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu kararlı vurguyla tamamladı: