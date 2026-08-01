İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişiminde yer alan firari FETÖ mensubu B.K.'nin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzun süredir kırmızı bültenle aranan ihraç yüzbaşı B.K.'nin, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

İstihbarat ve TEM'in Ortak Operasyonu

Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğü belirtildi. Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube ekipleri ile Afyonkarahisar Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünün ortak analiz ve takip çalışmaları sonucunda şüphelinin yeri tespit edildi.

Polis ekipleri, 1 Ağustos 2026 tarihinde düzenledikleri operasyonla B.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

37 Kişilik Suikast Timinin Son Firarisiydi

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre B.K., Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik FETÖ timinin dışarıda kalan son firari üyesi olarak aranıyordu.

Yakalanmasıyla birlikte söz konusu suikast timine ilişkin firari durumdaki son isim de adalete teslim edilmiş oldu.

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B.K. hakkında;

Cumhurbaşkanına suikast,

Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme,

Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet,

Silahla, birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağma

suçlarından yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

Bakanlık açıklamasında operasyonu başarıyla gerçekleştiren güvenlik güçleri tebrik edilerek, "Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.