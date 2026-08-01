Ağustos ayının ilk günlerinde etkisini göstermeye başlayan eyyam-ı bahur sıcakları, yurdun genelinde hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üzerine taşıyor. Sıcak hava dalgasının ülkenin batısına Afrika üzerinden, doğusuna ise Arap Yarımadası üzerinden geleceğini belirten uzmanlar, bölgelere göre farklı risklerin oluşacağını vurguluyor.

Halk arasında "en sıcak günler" anlamına gelen eyyam-ı bahur sıcakları

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Türkiye, ağustosun ilk günlerinde etkili olması beklenen eyyam-ı bahur sıcaklarıyla birlikte aşırı sıcaklık ve yüksek nem dalgasıyla karşı karşıya kalıyor. Halk arasında en sıcak günler olarak bilinen bu dönemin takvimi merak edilirken, meteorolojik değerlendirmelere göre sıcaklıkların özellikle ağustosun ilk günlerinden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Bölgesel Riskler: Güneydoğu'da Sıcaklık, İstanbul'da Nem Ön Planda

Sıcak hava dalgasının ülkenin batısına Afrika üzerinden, doğusuna ise Arap Yarımadası üzerinden geleceği öngörülüyor. Etkiler bölgelere göre farklılık gösteriyor:

Güneydoğu Anadolu: Temel risk unsuru aşırı yüksek hava sıcaklıkları olacak ve termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak.

İstanbul ve Marmara Kıyıları: Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklıklar çok daha fazla artacak. Pazartesi günü sıcaklıkların 30, salı günü ise 32 dereceye çıkması bekleniyor. Çarşambadan itibaren ise sıcaklıklar tüm Türkiye'de normalin üzerine tırmanacak.

Yüksek Risk Altındaki Gruplar İçin Kritik Uyarılar

Beton ve asfalt yüzeylerin gün boyunca depoladığı ısıyı gece geri vermesiyle oluşan "şehir ısı adası" etkisi, büyük şehirleri daha sıcak tutuyor. Bu süreçte yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan bireyler yüksek risk altında bulunuyor.

Aşırı sıcak havalarda sağlığı korumak için şu önlemlerin alınması tavsiye ediliyor: