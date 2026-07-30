Yeni sezon öncesi güvenlik tedbirleri değerlendirildi

Ankara'da gerçekleştirilen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı, yeni sezon öncesinde stadyumlarda ve spor organizasyonlarında uygulanacak güvenlik tedbirlerini ele aldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.

Bakanlar, yeni sezonda spor müsabakalarının huzur ve güven ortamında oynanabilmesi için kurumlar arası koordinasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Çiftçi: Gerekli hazırlıklar yapılıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni sezonun önemli bir dönemde başlayacağını belirterek, spor müsabakalarında güvenliğin en üst seviyede sağlanması için tüm hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Çiftçi, ilgili kurumların koordinasyon içinde hareket ederek gerekli tedbirleri uygulamaya koyacağını söyledi.

Adalet Bakanı Gürlek'ten yeni sezon mesajı

Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yeni spor sezonunun herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanması temennisinde bulundu.

Gürlek, sporun dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhu içerisinde gerçekleşmesinin önemine dikkat çekti.

Bakan Bak: Tüm kurumlar sahada olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yeni sezonda tüm bakanlıkların ve ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Bak, spor organizasyonlarının güvenli ve sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli planlamaların yapıldığını ifade etti.

81 il toplantıya bağlandı

Toplantıya bakanlık bürokratlarının yanı sıra video konferans sistemiyle 81 ilin valileri, cumhuriyet başsavcıları, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ile gençlik ve spor il müdürleri katıldı.

Toplantıda yeni sezon boyunca uygulanacak güvenlik tedbirleri, kurumlar arası iş birliği ve olası risklere karşı alınacak önlemler kapsamlı şekilde değerlendirildi.