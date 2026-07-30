URAP 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralaması Açıklandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 2025-2026 dönemine ait dünyanın en iyi üniversiteleri listesini kamuoyuyla paylaştı.

Dünyanın en saygın üniversite sıralama kuruluşları arasında gösterilen URAP'ın hazırladığı listede, Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girme başarısı gösterdi. Toplamda ise 128 Türk üniversitesi dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasında yer aldı.

Türkiye'nin En Başarılı Üniversitesi Hacettepe Oldu

URAP verilerine göre Türkiye'nin en yüksek sırada yer alan üniversitesi Hacettepe Üniversitesi oldu. Üniversite, dünya sıralamasında 585'inci sıraya yerleşerek Türkiye'nin zirvesine çıktı.

Hacettepe'yi sırasıyla şu üniversiteler takip etti:

Hacettepe Üniversitesi – 585

İstanbul Teknik Üniversitesi – 710

Ankara Üniversitesi – 748

Gazi Üniversitesi – 824

Koç Üniversitesi – 832

İstanbul Üniversitesi – 890

Ege Üniversitesi – 891

Atatürk Üniversitesi – 894

ODTÜ – 936

Sağlık Bilimleri Üniversitesi – 958

Yakın Doğu Üniversitesi – 971

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – 977

Yıldız Teknik Üniversitesi – 981

Sıralama Hangi Kriterlere Göre Yapıldı?

URAP araştırmasında üniversiteler altı temel akademik göstergeye göre değerlendirildi.

Bunlar:

Bilimsel makale sayısı

Atıf sayısı

Toplam bilimsel doküman üretimi

Yayınların bilimsel etkisi

Atıfların etkisi

Uluslararası akademik iş birlikleri

Bu kriterlerden elde edilen puanlar doğrultusunda dünyanın en başarılı 3 bin üniversitesi belirlendi.

Harvard Zirveyi Bırakmadı

Dünya sıralamasında ilk sırada yine Harvard Üniversitesi yer aldı.

İlk 10'da yer alan üniversiteler ise şöyle sıralandı:

Harvard Üniversitesi (ABD) Zhejiang Üniversitesi (Çin) Shanghai Jiao Tong Üniversitesi (Çin) Tsinghua Üniversitesi (Çin) University College London (İngiltere) Toronto Üniversitesi (Kanada) Oxford Üniversitesi (İngiltere) Peking Üniversitesi (Çin) Stanford Üniversitesi (ABD) Sun Yat-sen Üniversitesi (Çin)

Listede Çin'in 5 üniversiteyle ilk 10'a damga vurması, ülkenin yükseköğretimdeki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'den 128 Üniversite Listede

URAP'ın açıkladığı verilere göre Türkiye, ilk 1000'de 13 üniversiteyle temsil edilirken, toplam 128 yükseköğretim kurumu dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girmeyi başardı.

Bu sonuç, Türk üniversitelerinin uluslararası akademik görünürlüğünü artırmaya devam ettiğini ortaya koyarken, bilimsel yayın ve araştırma performansının küresel sıralamalardaki önemini bir kez daha gösterdi.