Yargı hizmetlerinde yeni dönem resmen başlıyor

Adalet Bakanlığı, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak ve yargı süreçlerini hızlandıracak yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri adalet komisyonları bünyesinde "Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları" kurulacağını duyurdu.

Yeni uygulamanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hayata geçirileceği belirtildi.

Vatandaşların başvuruları bu bürolarda takip edilecek

Kurulacak bürolar sayesinde vatandaşların yargı süreçlerinde karşılaştığı gecikmeler ve uygulamaya ilişkin sorunlar doğrudan takip edilecek.

Bakan Gürlek, hazırlıkları devam eden Alo Adalet Hattı için yerel düzeyde kurumsal altyapının da bu bürolar aracılığıyla oluşturulacağını ifade etti.

Vatandaşlardan gelecek talepler ilgili bürolarda incelenecek, başvuru sahiplerine süreç hakkında bilgilendirme yapılacak.

Dosya süreleri düzenli olarak analiz edilecek

Yeni sistem kapsamında mahkemeler ile Cumhuriyet başsavcılıklarının dosya görülme ve bekleme süreleri düzenli olarak takip edilecek.

Hedef sürelerle uyum oranları analiz edilerek raporlanacak, yargı hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar yerinde tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilecek.

Amaç, benzer sorunların tekrarını önlemek

Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları yalnızca mevcut sorunları çözmekle kalmayacak, yargıya taşınan uyuşmazlıklar ve suçlara neden olan olayları da analiz edecek.

Elde edilen veriler doğrultusunda ilgili kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yürütülerek benzer sorunların tekrar yaşanmaması hedeflenecek.

Bakan Gürlek: Reformlarımız kararlılıkla sürecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında, insan odaklı, erişilebilir, güvenilir ve etkin bir adalet sistemi oluşturmak amacıyla reform çalışmalarının devam edeceğini belirterek, kurulacak Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının hem vatandaşlara hem de yargı teşkilatına hayırlı olmasını diledi.