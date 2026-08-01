İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin Çelik İradesinden Kurtulamazlar"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla FETÖ firarilerine yönelik yürütülen başarılı operasyonlara ve kararlılığa dikkat çekti. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te konakladığı otele saldırı düzenleyen suikast timinde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan terörist Burkay Karatepe’nin Afyonkarahisar’da yakalandığını duyuran Bakan Çiftçi, operasyonda emeği geçen güvenlik güçlerini tebrik etti.

FETÖ ile mücadelenin ilk günkü azimle devam edeceğini vurgulayan Bakan Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

"Hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin çelik iradesinden kurtulamazlar. Devletimize, demokrasimize ve millî irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."

"10 Yıl Değil 100 Yıl Geçse De Teröristleri Tek Tek Yakalayacağız"

Hainlerin Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde saklanma çabalarının hiçbir sonuç vermeyeceğinin altını çizen Bakan Mustafa Çiftçi, devletin kararlılığını şu sözlerle yineledi: