Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen ve 2 saat 20 dakika süren 2026 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceğine yön veren terfi ve atama kararları alındı. Toplantıda ordu içerisindeki kritik komuta kademeleri şekillenirken, Türk askeri tarihine altın harflerle yazılacak çok önemli bir ilke imza atıldı.
Alınan kararlar kapsamında Albay Özlem Karapınar, Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi etti. Bu tarihi terfiyle birlikte Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali (paşası) olma unvanını elde etti.
2026 YAŞ Toplantısında Öne Çıkan Diğer Kararlar
Beştepe'deki Şura toplantısında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da önemli değişimler yaşandı:
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Komuta Değişimi: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk gerekçesiyle emekliliğe sevk edilirken, bu görevlieye Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.
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Deniz Kuvvetleri: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise değişikliğe gidilmeyerek Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl süreyle uzatıldı.
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Genel Terfiler: 30 Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Ayrıca 24 generalin görev süresi bir yıl, 530 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı.