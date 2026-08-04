Genel Terfiler: 30 Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Ayrıca 24 generalin görev süresi bir yıl, 530 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı.