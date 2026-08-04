Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, 2026 yılı toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay-yıldız motifli çelengi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören kıtasının eşlik ettiği heyet, mozoleye çıkan merdivenlerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel gerilimlerin ve zorlu konjonktürün altını çizdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısı öncesinde, Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Zat-ı âlinizle birlikte Malazgirt Zaferimizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyoruz."