Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı, dört etap boyunca yaşanan büyük rekabetin ardından sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) destekleriyle gerçekleştirilen organizasyon, hem sporcuların performansı hem de şehrin uluslararası tanıtımına sağladığı katkıyla dikkat çekti.

31 ülkeden 175 profesyonel bisikletçinin katıldığı yarışlar, Kahramanmaraş'ın doğal güzelliklerini ve tarihi zenginliklerini dünya spor kamuoyuna tanıtma fırsatı sundu.

Son Etapta Büyük Heyecan Yaşandı

Organizasyonun son gününde sporcular, Yeşilgöz ile KAFUM Fuar Alanı arasında uzanan etapta kıyasıya mücadele etti. Nefes kesen final etabında;

🥇 Dusan Rajovic birinci,

birinci, 🥈 Tomas Barta ikinci,

ikinci, 🥉 Lucas Carstensen ise üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren sporcular, düzenlenen ödül töreninde kupalarını ve madalyalarını aldı.

Başkan Fırat Görgel: "Şehrimizin Tanıtımına Büyük Katkı Sağladı"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede yarışın kentin uluslararası tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Görgel, spor turizmini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, organizasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm kurumlara, gönüllülere ve sporculara teşekkür etti.

"Tour of Kahramanmaraş" Dünya Markası Olma Yolunda

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyonun artık yeni bir marka haline geldiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Müftüoğlu, geçen yıl verdikleri sözü tuttuklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün Tour of Kahramanmaraş markasının temelini attık. Bu organizasyon önümüzdeki yıllarda Kahramanmaraş'ın adını uluslararası bisiklet takviminde çok daha güçlü şekilde duyuracak." Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2026 YAŞ Mesajı: "TSK Güven Kaynağı Olmayı Sürdürüyor" İçeriği Görüntüle

Federasyon Başkanı ayrıca organizasyonun teknik açıdan da önemli bir ilke imza attığını belirtti.

Türkiye'de Bir İlk Gerçekleşti

Bu yılki organizasyonun en dikkat çekici yönlerinden biri ise profesyonel bir bisiklet takımının yarışlara katılması oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkilileri, bu seviyedeki etap yarışlarında profesyonel takımın mücadele ettiği ilk organizasyonun Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildiğini belirterek bunun Türk bisikleti adına önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan organizasyon, yalnızca sportif rekabeti değil, Kahramanmaraş'ın kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtımını da ön plana çıkardı.

Kent merkezinden kırsal güzergâhlara kadar uzanan etaplar sayesinde binlerce kişi yarışları takip ederken, organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla düzenlenmesi hedefleniyor.