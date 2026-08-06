Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü kararlı mücadele aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, ülke genelinde zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Son 10 gün içinde 71 ilde gerçekleştirilen dev operasyonlarda zehir tacirlerine ağır bir darbe vuruldu.

71 İlde Geniş Çaplı Narkotik Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla ülke genelinde 71 ilde eş zamanlı operasyonlar düğmesine basıldı. Uyuşturucu ağını çökertmek için başlatılan devasa operasyonlara;

1.955 ekip ,

4 bin 800 personel ,

17 hava aracı ve

43 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Bölgede kuş uçurtmayan ekipler, tespit edilen adreslere ve noktalara başarılı baskınlar gerçekleştirdi.

Binlerce Uyuşturucu Hap ve Yüzlerce Kilogram Madde Ele Geçirildi

Titizlikle yürütülen istihbarat ve saha çalışmaları neticesinde son 10 günde düzenlenen baskınlarda ele geçirilen yasa dışı maddelerin bilançosu netleşti. Operasyonlarda:

832 kilogram uyuşturucu madde,

425 bin 419 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zehir tacirlerinin sokaklara ulaştıramadan el konulan bu devasa miktar, olası bir felaketin önüne geçilmesini sağladı.

1302 Şüpheli Yakalandı, 844'ü Cezaevine Gönderildi

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yaptığı belirlenen 1302 şüpheli emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 844'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca yakalanan şüphelilerden 140'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, geri kalan şüphelilerin emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan Kararlılık Vurgusu: "Mücadelemiz Sürecek"

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonların ardından yapılan resmi açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: