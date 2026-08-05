"İki Yıllık Sürecin En Önemli Aşamasındayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte iki yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürece İlişkin Talimatlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MKYK toplantısında "Terörsüz Türkiye" hedefini değerlendirdiğini aktaran Çelik, bugüne kadar yürütülen çalışmaların ele alındığını ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasına ilişkin talimatların paylaşıldığını ifade etti.

Çelik, devlet kurumları arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekerek sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

"Türkiye Büyük Risklerle Karşı Karşıya"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın ciddi güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu belirten Çelik, ülkenin tarih boyunca birçok saldırı ve darbe girişimiyle mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne yönelik girişimlerin, milletin desteği ve devletin kararlı mücadelesi sayesinde bertaraf edildiğini dile getiren Çelik, şehit ve gazilerin fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.

"Terörsüz Türkiye İçin Yoğun Mesai Harcadık"

AK Parti olarak "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda uzun süredir kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Çelik, bu süreçte çok sayıda toplantı yapıldığını belirtti.

Çelik, yüzlerce toplantıyla hazırlık yapıldığını ifade ederek, sürecin yalnızca güvenlik açısından değil, Türkiye'nin geleceği açısından da stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Bölgesel Gelişmelere Dikkat Çekti

Bölgede yaşanan gelişmelerin dikkatle takip edildiğini ifade eden Çelik, son yıllarda uluslararası sistemde önemli değişimler yaşandığını söyledi.

Yakın coğrafyada istikrarsızlık oluşturmayı hedefleyen girişimlere karşı Türkiye'nin güçlü bir duruş sergilediğini belirten Çelik, "Terörsüz Türkiye" hedefinin devlet aklı, millet iradesi ve siyasi kararlılığın ortak ürünü olduğunu ifade etti.

Yasal Süreç Başladı

TBMM'ye sunulan "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" ile birlikte yasal süreç resmen başlamış oldu.

Teklifin önümüzdeki günlerde komisyonlarda görüşülmesi, ardından Genel Kurul gündemine gelerek yasalaşma sürecinin devam etmesi bekleniyor.