TBMM 1 Ekim’e Kadar Tatilde

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı’nın son çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul, son olarak Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunu kabul ettikten sonra çalışmalarına ara verdi.

Normal takvime göre 1 Temmuz’da tatile girmesi gereken TBMM Genel Kurulu, kabul edilen grup önerileri doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek yasama yılını 10 Ağustos 2026’da tamamladı.

Meclis, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00’te yeniden toplanacak.

Bir Yasama Yılında 21 Kanun Kabul Edildi

1 Ekim 2025’te başlayan ve 10 Ağustos 2026’da sona eren 4. Yasama Yılı'nda Genel Kurul'da önemli düzenlemeler yasalaştı. Bu dönemde aralarında trafik cezaları, ücretli analık izni, tarım ve orman alanları, emniyet teşkilatı, vergi düzenlemeleri ve yargı paketlerinin de bulunduğu 21 kanun teklifi kabul edildi.

Ayrıca 15 uluslararası anlaşma da Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yürürlüğe girmesinin önü açıldı.

Son Haftalarda Önemli Düzenlemeler Yasalaştı

Meclis'in tatil öncesindeki son döneminde de dikkat çeken düzenlemeler kabul edildi. Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili düzenlemeleri içeren kanunun yanı sıra kamuoyunda “12. Yargı Paketi” olarak bilinen düzenleme de yasalaştı.

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi içeren kanun, öğrenci affı ve yükseköğretimle ilgili düzenlemeler, çocukların adli süreçlerine ilişkin değişiklikler ile şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeler de Genel Kurul'dan geçti.

Askeri Görev Süreleri de Uzatıldı

TBMM Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı ülkelerdeki görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri de kabul edildi.

Buna göre Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi 2 yıl, Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl, Libya'daki görev süresi 24 ay, Aden Körfezi'ndeki görev süresi 1 yıl ve Somali'deki görev süresi 2 yıl uzatıldı.

Meclis 1 Ekim'de Yeniden Toplanacak

Genel Kurul, yasama yılının son birleşiminde Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un kabul edilmesinin ardından çalışmalarını tamamladı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00’te yeniden çalışmalarına başlayacak.

Meclis tatildeyken milletvekilleri basın toplantılarını sürdürebilecek. Çalışmasına devam etmesi kararlaştırılan komisyonlar ise faaliyetlerine ara vermeden devam edebilecek.