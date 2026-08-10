Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihinde çığır açan bir döneme damga vuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkın oylarıyla seçildiği cumhurbaşkanlığı görevinde tam 12 yılı geride bıraktı. 10 Ağustos 2014 tarihinde ilk kez doğrudan halk tarafından seçilerek göreve gelen Erdoğan, bu süreç zarfında hem yönetim sisteminde yapılan tarihi değişikliklere liderlik etti hem de Türkiye'yi iç ve dış politikada stratejik bir aktör haline getirdi.

2014'ten 2023'e: Sandıktan Doğan Yeni Bir Sistem

Halkın Seçtiği İlk Cumhurbaşkanı: 2007'deki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te ilk kez halkın sandık başına gittiği seçimde oyların yüzde 51,79'unu alan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Türkiye, 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen halk oylamasıyla parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yaptı. Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanını belirlemek üzere 24 Haziran 2018'de sandık kuruldu ve seçimi kazanan Erdoğan yeni dönemin ilk başkanı oldu.

2023 Seçimleri ve İkinci Dönem: 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan seçimlerin ikinci turunda yüzde 52,16 oy oranına ulaşan Erdoğan, yeni sistemdeki ikinci dönemine resmen başladı. 3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı Sona Erdi! İçeriği Görüntüle

Savunma Sanayiinde Küresel Aktör ve Asrın Felaketinin Yaraları Sarılıyor

12 yıllık bu kritik zaman zarfında Türkiye, iç ve dış politikada önemli eşikleri atlarken savunma sanayiinde de devrim niteliğinde adımlar attı:

Savunma Sanayii: Üretim kapasitesiyle dünyadaki ilk 15 ülke arasında yer alan Türkiye, güvenilir bir küresel aktöre dönüştü.

Asrın Felaketinin İzleri Siliniyor: 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin tüm imkanları seferber edilerek deprem bölgesinde 455 binden fazla bağımsız bölümün inşası tamamlandı.

Kritik Diplomatik Trafik: Türkiye, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi küresel krizlerde yoğun diplomasi yürütürken Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin de en büyük destekçisi oldu. Ayrıca 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Tarihi Savunma Anlaşması: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ağustos'ta Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bölgesel barışı hedefleyen Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı.

"Terörsüz Türkiye" İçin Tarihi Adımlar

Güvenlikten ekonomiye, demokrasiden teknolojiye kadar pek çok alanda atılan tarihi adımların yanı sıra, Cumhur İttifakı'nın öncülüğünde "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda da somut adımlar atıldı. Mecliste kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" çalışmalarına başlarken, konuyla ilgili kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.