Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden kahramanları unutmadı.

11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ile kahraman askerimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 9'uncu yıl dönümünde dualarla yâd edildi. Paylaşımında şehitlerin aziz hatırasına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

“Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

Türkiye'nin hafızasında "İyi ki varsın Eren" sloganıyla yer edinen bu kahraman destan, vatan sevgisinin ve fedakârlığın simgesi olarak her yıl milletimiz tarafından derin bir duyguyla anılmaya devam ediyor.