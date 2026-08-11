Türkiye'nin iç güvenlik ve toplumsal huzur gündeminde tarihi bir dönemeç yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vizyonu doğrultusunda "Terörsüz Türkiye" süreci yasal çerçeveye kavuşurken, uygulamanın yol haritasını netleştirecek üst düzey bir zirve duyuruldu.

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasal adımın hemen ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı, yarın saat 15.00'te İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu’nda geniş kapsamlı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirecek.

Yasama ve Yürütme Sahada Tek Ekran Altında

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bizzat iştirak edeceği toplantı, yasamayı temsil eden Meclis iradesi ile yürütmeyi temsil eden sahadaki mülki idareyi video konferans yöntemiyle tek ekranda buluşturacak. Toplantıya 81 ilin valisi, il emniyet müdürleri ve jandarma komutanları eksiksiz katılım sağlayacak.

Sürecin akamete uğramaması ve kararlılıkla yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Mustafa Çiftçi, "Sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak" mesajını verdi.

Sahada "Sıfır Tolerans" ve Provokasyonlara Karı Uyarı

Toplantının ana gündem maddelerini sahada atılacak adımlar, toplumsal entegrasyon ve kamu düzeninin etkinliği oluşturacak. Bakanlık tarafından valiliklere ve kolluk kuvvetlerine verilecek talimatların odak noktaları şu başlıkları kapsıyor:

Valilerin Koordinatörlüğü: 81 ilin mülki amirleri, kendi illerindeki sürecin en üst düzey koordinatörü olarak görev yapacak; kurumlar arası entegrasyonu ve doğru bilgilendirmeyi sağlayacak.

Kamu Düzeninde Sıfır Tolerans: Şehir merkezlerinde emniyet, kırsal alanda ise jandarma teşkilatı asayişin korunmasında tavizsiz bir tutum izleyecek.

Provokasyon ve Dezenformasyona Karşı Tedbir: Süreci baltalamak isteyebilecek odaklara, olası provokasyon dalgalarına ve dezenformasyonlara karşı sahada en üst düzeyde dikkatli olunacak.

Yarın gerçekleştirilecek bu kritik zirve ile "Terörsüz Türkiye" vizyonunun sahadaki uygulama rehberi resmen hayata geçirilecek ve yeni aşama fiilen başlatılmış olacak.