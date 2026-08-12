Muğla'nın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Kurşunlu Camii ve Kurşunlu Meydanı yakınlarındaki bir işletmenin önünde asılı duran Türk bayrağının zarar gördüğünü fark eden vatandaşlar, durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi.

Güvenlik Kamerası Ele Verdi

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde; yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla asılı Türk bayrağını ateşe verdiği ve ardından olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Görüntülerden yola çıkan ekipler, bayrağa zarar veren şüphelinin 31 yaşındaki Ayşe A. olduğunu belirledi.

Gözaltına Alındı

Polis ekiplerince ikametinde yakalanarak gözaltına alan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi.