Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla uzay teknolojilerinde tarihe geçmeye hazırlanıyor. BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK-2, Türksat 6A ve İMECE projeleriyle uydu teknolojilerinde çok önemli bir altyapı oluşturan Türkiye, şimdi gözünü doğrudan derin uzaya dikti.

Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde düzenlenen 28. TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzay yolculuğundaki en somut ve heyecan verici adımları kamuoyuyla paylaştı.

Kendi Hibrit Roketimizle Ay'a Doğru

Mühendislerin ve bilim insanlarının üstün gayretleriyle geliştirilen yerli Ay aracı için tüm testler başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin uzayda destan yazmaya hazırlandığını vurgulayan Bakan Kacır, fırlatma takviminin netleştiğini müjdeledi:

"Kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz. İnşallah böyle bir iddiayı dünyada çok az sayıda ülkenin başarabileceği bir teknolojik kabiliyetle ülkemize kazandırmış olacağız."

Somali'de Türk Uzay Limanı İnşa Ediliyor

Uzaya bağımsız erişimi stratejik bir zorunluluk olarak gören Türkiye, kendi roketlerini ve uydularını dışa bağımlı olmadan fırlatmak için dev bir adım atıyor. Ekvator bölgelerinin sunduğu maliyet avantajından faydalanmak üzere Somali'de Türkiye'ye ait bir uzay limanı kuruluyor.

ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve Delta V’nin ortak çalışmalarıyla yürütülen bu stratejik projeyle birlikte, Türkiye kendi geliştirdiği roketleri kendi toprak dışındaki özel üssünden uzaya ateşleme gücüne kavuşacak. Ayrıca ODTÜ'de kurulacak uzay teknoparkı, tüm AR-GE faaliyetlerini tek bir çatı altında toplayarak sektöre dev bir ivme kazandıracak.

Antalya'da Dünya Rekoru ve Tarihi "Antalya Deklarasyonu"

Türkiye sadece araç üretmekle kalmıyor, küresel uzay diplomasisine de liderlik ediyor. 5-9 Ekim tarihlerinde 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026) ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya, 100'den fazla ülkeden 10 binin üzerinde konuğu ağırlayacak. Tüm ön kayıt ve makale başvurularında rekor kırılan bu dev organizasyon, Türkiye tarifinin en büyük bilimsel buluşması olacak.

Kongreye dair en dikkat çekici detay ise uzay tarihinde bir ilkin gerçekleştirilecek olması:

"IAC 2026'da ilk kez Antalya'dan bir deklarasyon yayımlanacak. Kongrenin başlangıcından bir gün önce dünyanın dört bir yanından parlamenterlerin ve hükümet temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleşecek ve 'Antalya Deklarasyonu' dünyaya ilan edilecek. İstiyoruz ki uzay, barış ve işbirliği mecrası olmaya devam etsin."

Yeni nesil uzay girişimlerinin de güçlü bir şekilde temsil edileceği bu platform, Türkiye'nin uluslararası alandaki barış, güven ve istikrar vizyonunu tüm dünyaya göstermesi açısından dönüm noktası olacak.