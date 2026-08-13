Türkiye'nin gündemine oturan çok yönlü bir operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özel bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Sabah saatlerinde düğmeye basılan ve uzun süredir titizlikle yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda flaş gelişmeler yaşandı.

Emniyet birimlerinin uzun soluklu teknik ve fiziki takibi sonucunda gerçekleştirilen operasyonun arka planındaki suç unsurları netleşti. Bakan Çiftçi, operasyonun gerekçelerini şu başlıklarla özetledi:

Düzenlenen operasyon kapsamında toplam 43 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı. Alınan ilk bilgilere göre Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari 10 kişinin yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Örgütün finansal ayaklarına yönelik uzun süredir çalışıldığını belirten Bakan Çiftçi, örgütün uluslararası faaliyetlerine ve devasa yatırımlarına dikkat çekti:

"Sabah saatlerinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun gerekçeleri; suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinde aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararında dolandırıcılık, vergi usül ve kanununa muhalefet suçları.

İçlerinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 3 şahıs yurt dışında, 10 şüpheli şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu 43 kişiye yönelik bir operasyondu.

Dün akşam Adalet Bakanımızla da konuyu değerlendirip bu sabah operasyon için düğmeye bastık. Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti daha doğru bu akımın başına geçti ve o tarihten itibaren faaliyetlerini çok daha büyük bir gizlilik içinde yürüttüler.

Almanya’nın Köln şehrinde 70 milyon dolarlık yatırımla dev bir genel merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Bu bina tamamlandığında tüm faaliyetlerini oraya taşımayı planlıyorlardı. Örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu."