Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgedeki stratejik projelerden biri olan Silvan Sulama Tüneli'nde yerinde incelemeler gerçekleştirdi. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Yumaklı, incelemelerin ardından basın mensuplarına gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Açıklamalarında "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi"ne dair düzenlenen yasaya da yer veren Bakan Yumaklı, huzur ve güven ortamının tarımdan üretime kadar her sektöre doğrudan yansıyacağını belirtti.

Ülkenin terör belasından kurtulmasının kalkınma hızını katlayacağını ifade eden Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

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Bakan Yumaklı, tarımsal sulama projelerinin ve büyük yatırımların kesintisiz bir şekilde devam edeceğini, ülkenin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.