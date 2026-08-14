Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü vesilesiyle Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'da kaleme aldığı makalede, Türkiye'nin son çeyrek asırda siyasetten ekonomiye, savunmadan dış politikaya kadar geçirdiği büyük dönüşümü gözler önüne serdi.

Yirmi beş yıl önce Türk milletiyle birlikte Türkiye'nin geleceğini yeniden şekillendirecek uzun soluklu bir yürüyüş başlattıklarını belirten Erdoğan, yola çıktıkları dönemde ülkenin siyasi krizler, ekonomik belirsizlikler ve vesayetçi anlayışın ağır baskısı altında olduğunu hatırlattı.

"Milletimizin İradesi En Büyük Güvencemiz Oldu"

14 Ağustos 2001'de "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek yola çıktıklarını ifade eden Erdoğan, makalesinde şu değerlendirmelere yer verdi:

"AK Parti hakları sınırlandırılan, krizlerin yükünü omuzlayan ve çocukları için daha müreffeh bir gelecek isteyen milyonların ortak umudu olarak doğdu. Bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi, devletimizin hizmet kapasitesi gelişti, toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi. Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü. Demokratik meşruiyetin güçlenmesi, bu dönemde verdiğimiz mücadelenin temelini oluşturdu. Bunun en ağır sınavını 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadık. Milletimiz o gece seçilmiş iradeye ve anayasal düzene sahip çıkarak Türkiye'nin geleceğine sandık dışı hiçbir gücün yön veremeyeceğini ortaya koydu. Bu kararlı duruş, vesayet döneminin geride bırakılmasında, sivil siyasetin güçlenmesinde ve demokrasimizin kökleşmesinde tarihî bir dönüm noktası oldu."

Savunma ve Teknolojide Tarihi Atılımlar

Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye kadar yapılan yatırımların ülkenin altyapısını tamamen değiştirdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisindeki yerlilik oranlarına ve ileri teknoloji hamlelerine dikkat çekti:

Milli Projeler: İnsansız hava araçlarından milli muharip uçak KAAN'a, savaş gemilerinden hava savunma sistemlerine kadar atılan adımlar dışa bağımlılığı azalttı.

Sembol Projeler: TOGG, uzay programı, nükleer enerji yatırımları ve Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri yeni özgüvenin sembolleri oldu.

Gelecek Vizyonu: Önümüzdeki dönemde bu birikim yapay zeka, yarı iletkenler, enerji teknolojileri ve yüksek katma değerli üretimde yeni bir sıçramaya dönüştürülecek.

Dış Politikada Çok Yönlü ve Aktif Rol

Dış politikada Türkiye'nin değişen çok kutuplu küresel sistemin etkin aktörlerinden biri haline geldiğini anlatan Erdoğan, milli çıkarları korurken diplomasi ve diyaloğu esas aldıklarını belirtti.

BM kürsüsünden sıkça dile getirdikleri "Dünya beşten büyüktür" çağrısının önemine değinen Erdoğan, "Küresel barış ve güvenliğin sınırlı sayıdaki ülkenin önceliklerine bağlı kalması, insanlığın karşı karşıya bulunduğu krizlere kalıcı çözümler üretmemektedir. Daha kapsayıcı, daha etkin ve hesap verebilir bir uluslararası düzen ortak geleceğimiz için zorunludur" ifadelerini kullandı.

"Asrın Felaketinin İzlerini Sarıyoruz"

Çeyrek asırlık yürüyüş boyunca terör saldırılarından küresel salgınlara kadar birçok sınamayla baş ettiklerini belirten Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin milletin yüreğinde derin yaralar açtığını hatırlattı. "11 ilimizi ve milyonlarca vatandaşımızı etkileyen bu büyük felaket milletimizin yüreğinde derin yaralar açtı. İlk andan itibaren devletimizin bütün imkanlarını seferber ettik. Bugün şehirlerimizin yeniden imarında önemli mesafe katettik. Güvenli konutlardan üretim altyapılarına, sosyal hayattan tarihi dokunun korunmasına kadar yürüttüğümüz çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı Ortak Gelecek İrademizin Adıdır"

Makalesinin sonunda reform iradesini diri tutarak geleceğin imkanlarına odaklandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken üretimi, yatırımı ve istihdamı büyüteceklerini ifade etti.

Erdoğan, sözlerini şu vurguyla tamamladı: