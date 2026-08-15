Türkiye’nin güvenlik bürokrasisinde gözler Resmi Gazete’den yayımlanan son kararlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kapsamlı atama ve terfi kararnamesi, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında adeta yaprak dökümü yarattı. Üst kademedeki bu devasa değişim dalgası, ülke genelinde ve Kahramanmaraş kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nda Kritik Terfiler ve Atamalar

Yayımlanan karara göre Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 7 general ve 18 albay, 30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Korgeneralliğe Yükselenler: Tümgeneraller Ünsal Bulut ve Murat Bulut.

Tümgeneralliğe Yükselenler: Tuğgeneraller Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar.

Tuğgeneralliğe Yükselenler: 18 kıdemli albay üst rütbeye taşındı.

Terfi dalgasının yanı sıra toplam 78 albay ve generalin görev yerleri de değiştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atanırken; Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu İstanbul İl Jandarma Komutanı oldu. Öte yandan Jandarma Genel Komutan Yardımcıları ve 12 ilin komutanı Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

Sahil Güvenlik ve Kuvvet Komutanlıklarında Son Durum

Deniz ve kıyı emniyetini sağlayan Sahil Güvenlik Komutanlığında da üst düzey terfi ve atamalar gerçekleşti:

Tümamiral Cengiz Fitöz koramiralliğe, Albay Önder Göksel ise tuğamiralliğe yükseltildi.

Komutanlık bünyesinde görev yapan 6 amiralin ise görev yerlerinde değişikliğe gidildi.

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki komuta kademesinde de geniş çaplı bir hareketlilik yaşandı. Kararnameyle;

Kara Kuvvetleri Komutanlığı nda 123 general,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nda 38 amiral,

Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 44 general

farklı kritik görev yerlerine atandı.