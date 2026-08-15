Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst kademesindeki atama ve tayin süreçlerini kapsayan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 38 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 44 generalin yeni görev yerleri netleşti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Kritik Koltuk Değişiklikleri

Resmi Gazete’de yayımlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi’ne göre ordunun kilit noktalarındaki isimler değişti:

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu Ege Ordu Komutanlığına getirilirken, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı 2'nci Ordu Komutanlığı görevine atandı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sebahattin Kılınç Genelkurmay Başkanlığı emrine alınırken, bu göreve Korgeneral Ertan İnaltekin getirildi.

9'uncu Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atanırken, MSÜ Rektör Yardımcısı Korgeneral Burhan Aktaş 3'üncü Ordu Komutanı oldu.

EDOK Eğitim Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç 4'üncü Kolordu Komutanlığına, 15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Ala ise 5'inci Kolordu Komutanlığına atandı.

Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında Yeni Komutanlar

Deniz ve Hava Kuvvetleri bünyesindeki amiral ve generallerin de görev yerleri yeniden şekillendi:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: Kurmay Başkanı Koramiral Mustafa Kaya Donanma Komutan Yardımcılığına, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar Amfibi Kolordu Komutanlığına, Deniz Harp Okulu Komutanı Ramazan Özdoğul Kuzey Deniz Saha Komutanlığına getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Erdoğan Gür atanırken; Kurmay Başkanlığına Korgeneral Yaşar Kadıoğlu, Hava Eğitim Komutanlığına Korgeneral Ergin Dinç getirildi.

Öte yandan, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştiren Tuğgeneral Alper Gezeravcı, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına atandı.

İlk Kadın Generallerin Yeni Görevleri

Türk Silahlı Kuvvetleri tarihindeki öncü kadın generallerin de yeni görev yerleri kararnamede yer aldı: