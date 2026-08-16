2026 YKS tercih işlemlerinin 10 Ağustos’ta sona ermesinin ardından milyonlarca adayın gözü ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Üniversite hayali kuran gençlerin heyecanlı bekleyişi sürerken "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?", "Yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?" soruları arama motorlarında ilk sırada yer alıyor. İşte 2026 ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi ve detaylar.

2026 YKS Tercih Sonuçları Açıklandı mı, Ne Zaman Açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınan YKS tercihlerinin ardından değerlendirme sürecini başlattı.

ÖSYM tarafından kesin bir saat verilmemiş olsa da önceki yılların takvimi ve üniversite kayıt tarihleri göz önüne alındığında, yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının ikinci yarısında (19-25 Ağustos tarihleri arasında) erişime açılması bekleniyor. Üniversite e-kayıt ve şahsi kayıt süreçleri başlamadan önce sonuçların ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

YKS Tercih Sonuçları Nasıl ve Nereden Öğrenilir?

ÖSYM, yerleştirme sonuç belgelerini fiziki olarak adrese göndermemektedir. Adaylar yerleştirildikleri üniversite ve bölüm bilgilerini dijital ortamda öğrenebilecekler.

Sonuçlar açıklandığı andan itibaren adaylar aşağıdaki adımları takip ederek sonuçlarına ulaşabilir:

ÖSYM Sonuç Sayfasına Giriş: T.C. Kimlik No ve aday şifrenizle sonuc.osym.gov.tr veya ykssonuc.osym.gov.tr adresine gidin. e-Devlet ile Giriş: Şifresini hatırlamayan adaylar, "e-Devlet ile Kayıt Ol / Giriş Yap" butonunu kullanarak da sisteme güvenle erişim sağlayabilir. Sonuç Ekranı: Giriş yaptıktan sonra "2026-YKS Yerleştirme Sonuçları" sekmesine tıklayarak kazandığınız üniversite, fakülte ve bölüm bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Üniversite Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından bir yükseköğretim programına hak kazanan adaylar için kayıt süreci başlayacak.

Elektronik Kayıtlar (e-Kayıt): e-Devlet üzerinden yapılabilen elektronik kayıtların Ağustos ayının son haftasında açılması öngörülüyor.

Şahsen Kayıtlar: Üniversitelerin yerleşkelerine giderek yapılacak şahsi kayıtlar ise e-kayıt sürecinin ardından tamamlanacak.

YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildiği anda eş zamanlı olarak web sitemizden ve canlı yayın takibimizden öğrenebilirsiniz.