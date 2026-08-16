TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) destekli modern televizyonlar bu değişimi otomatik tamamlarken, eski model veya manuel ayarlama yapılması gereken cihazlarda şebeke taraması adımlarının izlenmesi önem taşıyor.
TKGS Destekli Cihazlarda Otomatik Güncelleme
TKGS uyumlu dahili uydu alıcılı TV veya harici uydu kutusu kullanan izleyicilerde kanal listesi otomatik olarak arka planda güncellenmektedir. Ancak kanalları göremeyen ya da sıralaması bozulan kullanıcılar aşağıdaki adımlarla manuel TKGS tetiklemesi yapabilir:
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Kumandadan Menü veya Ayarlar tuşuna basın.
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Kanal Kurulumu veya Uydu Ayarları sekmesine gidin.
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TKGS Güncelleme / TKGS Modu seçeneğini bulun.
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Modu Esnek ya da Otomatik konumuna getirip Güncellemeyi Başlat butonuna tıklayın.
TKGS Olmayan Televizyon ve Uydu Alıcıları İçin Otomatik Tarama Frekansları
TKGS desteği bulunmayan cihazlarda, Türksat'ın "Ağ Arama / Şebeke Taraması (Network Search)" özelliğine sahip otomatik paket frekanslarını girerek tüm kanalları tek seferde taratabilirsiniz.
|Parametre
|Türkiye & Batı Paketi
|Türkiye & Doğu Paketi
|Frekans
|12.380 MHz
|12.423 MHz
|Polarizasyon
|Dikey (V)
|Yatay (H)
|Sembol Rate
|27.500
|30.000
|FEC
|3/4
|3/4
|Şebeke Arama (Network Search)
|AÇIK
|AÇIK
Önemli: Manuel frekans girerken "Şebeke Arama / Network Search" seçeneğini mutlaka "Açık" konuma getirmelisiniz. Aksi takdirde televizyonunuz sadece girdiğiniz frekanstaki kanalları bulur, uydudaki diğer tüm kanalları listeye ekleyemez.
Adım Adım Manuel Kanal Tarama Yöntemi
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Uydu Seçimi: Kurulum menüsünden Türksat 42° E / Türksat 4A uydusunu seçin.
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TP / Frekans Ekleme: Frekans ekleme alanına gelerek 12380 V 27500 değerlerini girin.
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Şebeke Taraması: Arama modunu "Şebeke / Network Arama Açık" olarak işaretleyin.
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Taramayı Başlatın: "Kanal Arama" butonuna basarak işlemin bitmesini ve yeni kanal listesinin kaydedilmesini bekleyin.
Görüntülü ve Videolu Rehber Kaynakları
Televizyon markalarına (Samsung, LG, Vestel, Philips, Arçelik vb.) veya uydu alıcısı modellerine göre adımları görsel olarak takip etmek için resmi ve rehber videolarından faydalanabilirsiniz:
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Türksat Resmi Tanıtımı: Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) Bilgilendirme Videosu
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Adım Adım TKGS Ayarı ve Sorun Çözümü: Uydu Alıcılarında TKGS ve Kanal Güncelleme Rehberi
Aksu TV Frekans Değiştirmiyor, Kanal Listeniz Güncelleniyor!
Aksu TV olarak frekans bilgilerimizde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Ancak güncelleme ve tarama sonrası kanal sıralamasında numaramız değişebilir. Aksu TV'yi izlemeye devam etmek için kanal listenizi kontrol etmeyi unutmayın. Platformlardan (Digitürk, Artı Dijital Medya, IP TV) ve Aksu Dijital uygulamasından ise yayınlarımız kesintisiz olarak devam edecektir herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur.
Aksu TV Güncel Frekans Bilgilerimiz.
- Frekans: 12265 MHz | Polarizasyon: Dikey (V) | Sembol Oranı: 27500 | FEC: 5/6