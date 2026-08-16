TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) destekli modern televizyonlar bu değişimi otomatik tamamlarken, eski model veya manuel ayarlama yapılması gereken cihazlarda şebeke taraması adımlarının izlenmesi önem taşıyor.

TKGS Destekli Cihazlarda Otomatik Güncelleme

TKGS uyumlu dahili uydu alıcılı TV veya harici uydu kutusu kullanan izleyicilerde kanal listesi otomatik olarak arka planda güncellenmektedir. Ancak kanalları göremeyen ya da sıralaması bozulan kullanıcılar aşağıdaki adımlarla manuel TKGS tetiklemesi yapabilir:

Kumandadan Menü veya Ayarlar tuşuna basın. Kanal Kurulumu veya Uydu Ayarları sekmesine gidin. TKGS Güncelleme / TKGS Modu seçeneğini bulun. Modu Esnek ya da Otomatik konumuna getirip Güncellemeyi Başlat butonuna tıklayın.

TKGS Olmayan Televizyon ve Uydu Alıcıları İçin Otomatik Tarama Frekansları

TKGS desteği bulunmayan cihazlarda, Türksat'ın "Ağ Arama / Şebeke Taraması (Network Search)" özelliğine sahip otomatik paket frekanslarını girerek tüm kanalları tek seferde taratabilirsiniz.

Parametre Türkiye & Batı Paketi Türkiye & Doğu Paketi Frekans 12.380 MHz 12.423 MHz Polarizasyon Dikey (V) Yatay (H) Sembol Rate 27.500 30.000 FEC 3/4 3/4 Şebeke Arama (Network Search) AÇIK AÇIK

Önemli: Manuel frekans girerken "Şebeke Arama / Network Search" seçeneğini mutlaka "Açık" konuma getirmelisiniz. Aksi takdirde televizyonunuz sadece girdiğiniz frekanstaki kanalları bulur, uydudaki diğer tüm kanalları listeye ekleyemez.

Adım Adım Manuel Kanal Tarama Yöntemi

Uydu Seçimi: Kurulum menüsünden Türksat 42° E / Türksat 4A uydusunu seçin. "Alihan Kuriş suç örgütü" soruşturmasında 200 kilogram altın ele geçirildi İçeriği Görüntüle TP / Frekans Ekleme: Frekans ekleme alanına gelerek 12380 V 27500 değerlerini girin. Şebeke Taraması: Arama modunu "Şebeke / Network Arama Açık" olarak işaretleyin. Taramayı Başlatın: "Kanal Arama" butonuna basarak işlemin bitmesini ve yeni kanal listesinin kaydedilmesini bekleyin.

Görüntülü ve Videolu Rehber Kaynakları

Televizyon markalarına (Samsung, LG, Vestel, Philips, Arçelik vb.) veya uydu alıcısı modellerine göre adımları görsel olarak takip etmek için resmi ve rehber videolarından faydalanabilirsiniz:

Aksu TV Frekans Değiştirmiyor, Kanal Listeniz Güncelleniyor!

Aksu TV olarak frekans bilgilerimizde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Ancak güncelleme ve tarama sonrası kanal sıralamasında numaramız değişebilir. Aksu TV'yi izlemeye devam etmek için kanal listenizi kontrol etmeyi unutmayın. Platformlardan (Digitürk, Artı Dijital Medya, IP TV) ve Aksu Dijital uygulamasından ise yayınlarımız kesintisiz olarak devam edecektir herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur.

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