Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik dev bir operasyona imza atıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından, örgütle bağlantılı belirlenen bir adrese baskın düzenlendi.

Firari Kardeşin Adresinde 200 Kilo Altın

Emniyet güçlerinin hedefinde, halen tutuklu bulunan örgüt elebaşı Alihan Kuriş’in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş vardı. Şüphelinin gizlendiği ve faaliyetlerini yürüttüğü değerlendirilen adreste yapılan detaylı aramalarda, kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Ele geçirilen altının piyasa değerinin yüz binlerce lirayı bulduğu belirtilirken, kaynağının tespiti için mali inceleme başlatıldı.

Mali Suçlar ve Kara Para Aklama İncelemesi Derinleşiyor

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ele geçirilen rekor miktardaki külçe altının örgütün finansal kaynakları ve kara para aklama trafiğiyle doğrudan bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Yasadışı yollardan elde edildiği üzerinde durulan altınlara el konulurken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve uzmanlar paranın ve altının izini sürmek üzere incelemelerini derinleştirdi.

Firari Hilmi Tuna Kuriş Her Yerde Aranıyor

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Alihan Kuriş’in ardından, örgütün kilit isimlerinden biri olan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in yakalanması için operasyonlar aralıksız devam ediyor. Güvenlik güçleri, firari şüphelinin yurt dışına kaçma ihtimaline karşı tüm sınır kapıları ve güzergâhlarda önlemleri artırdı. Soruşturmanın seyri doğrultusunda yeni gözaltıların olabileceği bildirildi.