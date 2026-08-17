Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecinde bölgenin dengelerini değiştirecek en somut adım için düğmeye basıldı. 14 yıldır merakla beklenen ve uzun süredir gündemde olan Şam ziyareti için hazırlıklar hız kazanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Al Jazeera’ya Konuştu: "25. Yıl Dönümünde Önemli Mesajlar"

AK Parti’nin 25. yıl dönümü kutlamaları gününde Doha merkezli Al Jazeera Arapça televizyonuna konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politika ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 25 yıllık siyasi mücadelenin ve iktidar döneminin altını çizen Erdoğan, Türkiye’nin dış politikadaki kararlı duruşunun süreceğini vurguladı.

"Suriye’yi Asla Yalnız Bırakmayacağız"

Suriye’de Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimle kurulan ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki devlet mekanizmalarının uyum içinde çalıştığını ifade etti. Suriye'nin istikrarına yönelik Türkiye’nin her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye ile devlet mekanizmalarımız gayet güzel ilişki içindeler, bu birlikteliği, bu beraberliği sürdürüyoruz. Suriye, bizim kardeşimizdir, Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Bu süreçte Suriye, kardeşlerinin kendisine olan ilgi ve alakasını görecektir, hiç endişe etmesinler. Oranın istikrarı için Türkiye’nin üzerine ne düşüyorsa biz bunu sonuna kadar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz."

"En Kısa Zamanda Bir Şam Seyahati Yapacağım"

Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan süreçte Türkiye’nin kritik bir rol üstlendiğini hatırlatan Erdoğan, bu mücadelenin hem Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hem de bölgedeki aktörler tarafından yakından bilindiğini kaydetti. Açıklamasının en dikkat çeken noktasında ise uzun süredir beklenen Şam ziyareti için tarih veren Erdoğan, "Elhamdülillah, bunu en güzel şekilde gerek Cumhurbaşkanı Şara gerek ilgili arkadaşlar gayet iyi biliyorlar. Üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım" müjdesini verdi.