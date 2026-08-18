İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamu düzenini ve vatandaşların huzurunu hedef alan yasa dışı yapılanmalara ve organize suç çetelerine karşı sosyal medya hesabı üzerinden çok sert açıklamalarda bulundu. Devletin kararlılığını vurgulayan Bakan Çiftçi, sıfır tolerans prensibiyle operasyonların aralıksız süreceğini belirtti.

"Organize Suç Çetelerine Nefes Aldırmayacağız"

Milletin can ve mal güvenliğine kasteden hiçbir yapıya asla müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Bakan Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kim devletle boy ölçüşebilir ki, milletimizin can ve mal güvenliğine kasteden organize suç çetelerine nefes aldırmayacağız. Devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla omuz omuza; sokaklarımızı zehir tacirlerinden ve organize suç şebekelerinden tamamen temizleyene kadar durmak, dinlenmek yok."

"Suçlulara Asla Geçit Vermeyeceğiz"

Hukukun üstünlüğünden alınan güçle Türkiye'nin dört bir yanında operasyonların gece gündüz demeden devam ettiğini belirten Çiftçi, kaçış yolu arayan yasa dışı yapılanmalara şu sözlerle gözdağı verdi: