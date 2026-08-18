8 İlde Eş Zamanlı Baskın ve Arama İşlemleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü incelemeler sonrasında harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen operasyonda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde düğmeye bastı.

İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana olmak üzere toplam 8 ilde 26 adreste ve 25 farklı şirkette arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi pozisyonundaki 47 şüpheli ise çağrı yoluyla ifadeye çağrıldı.

Hileli Ürünler ve Kota İhlalleri Nasıl Gizlendi?

Yürütülen soruşturmanın detayları, piyasada dönen oyunların boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını kasıtlı olarak ihlal ettiği tespit edildi.

Piyasaya sürülmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünlerin hileli yöntemlerle gizlendiği belirlenirken, şu çarpıcı detaylara ulaşıldı:

Farklı Adlar Altında Faturalandırma: Ürünlerin gerçek mahiyetinin 'maltodekstrin', 'glukoz', 'nişasta' ve 'fruktoz' gibi adlar altında faturalandırıldığı ortaya çıktı.

Ürün Uyuşmazlığı: Faturalarda gösterilen ürün cinsi ile depolardan veya sevkiyattan fiilen teslim edilen ürün cinsi arasında büyük farklılıklar bulunduğu saptandı.

Bakan Gürlek'ten Net Mesaj: "Hukuk Önünde Hesabını Verecekler"

Konuya ilişkin sert açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin kurumları arasındaki güçlü koordinasyonun altını çizdi. Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın sağlığını, devletimizin vergi gelirlerini ve ekonomik düzenimizi hedef alan her türlü yasa dışı faaliyetin üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz. Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecektir."

Soruşturmanın; Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti, Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Gözler şimdi soruşturma kapsamında yürütülecek ifade işlemlerine ve savcılığın yapacağı yeni sevk kararlarına çevrildi. Gıda sektöründeki bu dev operasyonun dalga dalga büyümesi bekleniyor.