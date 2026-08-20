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Savunma sanayi alanındaki yerli ve milli teknolojiler aralıksız gelişmeye devam ederken, ASELSAN’ın "derinlerin milli gözü" olarak adlandırdığı otonom su altı aracı DERİNGÖZ, Gölcük'te vatandaşların beğenisine sunuluyor.

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Kritik Görevlerin Yeni Kahramanı

Su altındaki çeşitli operasyonel ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla geliştirilen DERİNGÖZ; mayın karşı tedbir faaliyetleri, kritik su altı altyapılarının ve boru hatlarının korunması, keşif ile liman koruma görevlerinde etkin rol oynuyor. Tamamen otonom görev yapabilme kabiliyetiyle dikkat çeken sistem, özellikle insan müdahalesinin riskli ve zor olduğu derinliklerde güvenli gözlem imkanı sunuyor.

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Ziyaretçilerle Buluşuyor

ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı resmi duyuruda, "Derinlerin milli gözü ASELSAN DERİNGÖZ Otonom Su Altı Aracı, Gölcük sularında. İzlemek isteyen tüm ziyaretçilerimizi TEKNOFEST Mavi Vatan'a bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Gelişmiş teknolojisiyle göz dolduran DERİNGÖZ, 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açan TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında yakından incelenebilecek.

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Kaynak: AA