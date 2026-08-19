Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Türkiye’nin ilk deniz milli parklarının ilan edildiğini duyurdu.

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, denizlerdeki korunan alanların artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı’nın ilan edildiğini açıkladı.



16 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla koruma statüsü kazanan iki deniz milli parkıyla birlikte toplam 2 milyon 344 bin 817 hektarlık deniz alanı koruma altına alındı. Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı 2 milyon 170 bin 603 hektar, Kuzey Ege Deniz Milli Parkı ise 174 bin 214 hektar büyüklüğünde bulunuyor.



Polat, paylaşımında söz konusu alanların belirlenmesinde Türkiye’nin deniz mekânsal planlama çalışmalarının da önemli bir dayanak oluşturduğunu belirtti. Bu kapsamda koruma altına alınan bölgelerin, deniz milli parkı ilan edilmesiyle hukuki koruma statüsünün kesinleştiği ifade edildi.



Yeni milli parklarla birlikte denizel biyolojik çeşitliliğin envanterinin çıkarılması, korunması, izlenmesi ve sürdürülebilir kullanımına yönelik çalışmaların da hız kazanması hedefleniyor.



Fethiye-Kaş ve Kuzey Ege Deniz Milli Parklarının ilan edilmesiyle Türkiye’deki milli park sayısı 52’ye, toplam korunan alan sayısı ise 698’e yükseldi. Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, gelişmeyi Türkiye’nin denizel alanlarının korunması açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirdi.