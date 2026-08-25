İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, çatışma bölgelerinde etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının ailelerine ve geride kalanlarına finansman sağladığı, ayrıca örgüt adına haksız fon topladığı tespit edilen Serdar Soylu ve suç ortakları takibe alındı.

20 Adrese Eş Zamanlı Baskın: 14 Gözaltı

Elde edilen delillerin ardından harekete geçen güvenlik güçleri, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi yakalamak için düğmeye bastı.

İstanbul’da 17 adres, Kocaeli, Adana ve Adıyaman’da 1’er adres olmak üzere toplam 20 farklı noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen baskınlarda 14 şüpheli kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise soruşturmada delil niteliği taşıyan çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Adresinde bulunamayan ve firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları titizlikle devam ediyor. Terörün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği bildirildi.