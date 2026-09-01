BÖLGESEL DENGELERDE YENİ DÖNEM: MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI KURUMSALLAŞIYOR

İSTANBUL — Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgesel güvenlik ve stratejik iş birliğinde yeni bir milat olarak nitelendiriliyor. Üç ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, anlaşmayla teşkil edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi çatısı altında İstanbul'da bir araya gelerek ilk kurumsal kararları resmen karara bağladı.

Anlaşmanın İçeriği ve Temel Eksenleri

Mekke Ortak Savunma Anlaşması; taraf ülkeler arasında kolektif caydırıcılığı artırmayı, savunma sanayisinde ortak üretimi geliştirmeyi ve askeri uyumu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Sekretarya Yapısı: Çalışmaları koordine etmek amacıyla Suudi Arabistan merkezli bir Sekretarya kurulacak. Sekretarya başkanlığını ilk 3 yıl boyunca Pakistan üstlenecek.

Kolektif Caydırıcılık: Üç ülkenin askeri yeteneklerinin entegrasyonu ve silahlı kuvvetler arasındaki operasyonel uyum güçlendirilecek.

Savunma Sanayii: Ortak teknoloji transferi, Ar-Ge ve mühimmat/ekipman üretimi teşvik edilecek.

Türk Makamlarının ve Bakan Fidan'ın Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'daki komite toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede ittifakın "çekirdek ülkeler" tarafından başlatıldığını ve bölgesel istikrarın teminatı olacağını vurguladı:

"Bugün Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı kardeşlerimizle beraber İstanbul'da Mekke Savunma İttifakı'nın ilk kurumsal kararlarını resmen aldık. Bu ittifak bölgede belirsizliği azaltacak ve güvenlik şemsiyesi oluşturarak ekonomik kalkınmanın da önünü açacaktır. Mekke İttifakı NATO'ya bir alternatif değil; bölgesel barış, kapsayıcı güvenlik ve caydırıcılık odaklı bir yapılaşmadır."

Fidan ayrıca bölgesel tehditlere değinerek, uluslararası sistemin saldırgan politikalara karşı ortak duruş sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

Anlaşmanın Türkiye Özelinde Sağladığı Faydalar

Alan Türkiye İçin Sağlayacağı Kazanımlar Savunma Sanayii İhracatı Türk savunma sanayii ürünlerinin Körfez ve Güney Asya pazarlarındaki stratejik varlığı derinleşecek. Bölgesel Caydırıcılık Türkiye, doğu ve güney hatlarında nükleer güce sahip Pakistan ve finansal/lojistik gücü yüksek Suudi Arabistan ile ortak güvenlik şemsiyesi elde edecek. Ekonomik Güvenlik Ticaret yolları ve enerji nakil hatlarının güvenliği teminat altına alınarak yatırımlar için öngörülebilir bir ortam oluşturulacak.

Yeni Ülkelerin Katılımı ve Genişleme Vizyonu

Bakan Fidan'ın açıklamalarına göre Mekke İttifakı, başından itibaren genişleme niyetiyle tasarlanmış açık bir mimariye sahip.

Açık Kapı Politikası: Anlaşma metni, uluslararası hukuka saygı duyan ve bölgesel barış vizyonunu paylaşan diğer aktörlerin katılımına açık tutuluyor.

Aşamalı Genişleme: İlk etapta Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan oluşan çekirdek yapının kurumsal temelleri sağlamlaştırılacak; ilerleyen süreçte Körfez ve Doğu Akdeniz/Kuzey Afrika hattından yeni müttefiklerin ittifaka dahil edilmesi hedefleniyor.

Tarafların Bundan Sonraki Süreçte Atacağı Adımlar

Sekretaryanın Faaliyete Geçmesi: Riyad merkezli Sekretarya hızla yapılandırılarak ilk Genel Sekreter önderliğinde mesaiye başlayacak. Ortak Askeri Tatbikatlar: Üç ülkenin karargahları ve unsurları arasında kara, hava ve deniz boyutlarında ortak caydırıcılık tatbikatları planlanacak. Stratejik Siyasi Komite Buluşmaları: Dışişleri ve Savunma bakanları düzenli aralıklarla bir araya gelerek ittifakın genişleme takvimini ve bölgesel krizlere ortak müdahale mekanizmalarını şekillendirecek.

BÖLGESEL DENGELERDE 'MEKKE' RAHATSIZLIĞI: İŞTE YENİ İTTİFAKTAN ENDİŞE DUYAN ÜLKELER VE NEDENLERİ

İSTANBUL — Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, İstanbul'da atılan kurumsal imzalarla faaliyete geçerken, anlaşmanın sunduğu kolektif caydırıcılık ve savunma sanayii ortaklığı küresel jeopolitikte geniş yankı uyandırdı. Bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen yapı, bazı aktörler tarafından stratejik güç dengelerine bir tehdit olarak algılandı.

Uluslararası analizler ve jeopolitik denklem çerçevesinde Mekke Anlaşması’ndan en çok rahatsızlık duyan ülkeler ve gerekçeleri şunlardır:

Rahatsızlık Duyan Ülkeler ve Nedenleri

Ülke Rahatsızlık Gerekçesi ve Stratejik Kaygısı Hindistan Pakistan’ın nükleer caydırıcılığının, Türk savunma teknolojisi (İHA/SİHA, mühimmat) ve Suudi sermayesiyle birleşmesi Yeni Delhi’de ciddi bir güvenlik endişesi yarattı. Güney Asya’daki güç dengesinin Pakistan lehine esnemesinden kaygı duyuluyor. İsrail Ortadoğu’da Türkiye'nin askeri teknolojisi, Körfez'in finansal gücü ve Pakistan’ın ordusunun tek bir ortak savunma şemsiyesinde birleşmesi, Tel Aviv'in bölgedeki askeri ve teknolojik üstünlük stratejisini (QME) zorlaştırıyor. İran Sünni nüfuslu üç büyük askeri ve siyasi gücün kendi sınırları etrafında kurumsal bir güvenlik paktı oluşturması, Tahran tarafından bölgesel nüfuz alanını daraltabilecek ve rekabeti artırabilecek bir bloklaşma olarak değerlendiriliyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs (GKRY) Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve İslam dünyasındaki stratejik derinliğini artırması, Atina’nın bölgesel ittifaklar (Yunanistan-Mısır-İsrail) kanadındaki hareket alanını kısıtlama potansiyeli taşıyor.

Küresel Güçlerin Yaklaşımı ve Denge Arayışı

ABD ve Batı Bloku: Washington yönetimi bir yandan Körfez'in güvenliğinin bölgesel aktörlerce üstlenilmesini olumlu bulurken, diğer yandan Türkiye ve Pakistan faktörü nedeniyle bu paktın NATO’ya alternatif bağımsız bir merkez haline gelip gelmeyeceğini yakından izliyor.

Bölgesel Otonomlaşma: Anlaşmanın en çok dikkat çeken boyutu, dış müdahaleler yerine "bölgesel sahiplenme" vurgusu taşımasıdır. Bu durum, bölge üzerinde uzun süredir vesayet kuran küresel güçlerin etkisini zayıflatma potansiyeline sahiptir.