Dünyayı sarsan acı olay, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yer alan hastaneler bölgesinde meydana geldi. Ülkenin en önemli sağlık komplekslerinden biri olan Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS), sabah saatlerinde gelen bu kara haberle yasa büründü.

Sabah Saatlerinde Dehşet Anları

Geo News kanalının geçtiği bilgilere göre, yerel saatle sabah 06.45 sularında hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde büyük bir patlama meydana geldi. Ünitede bulunan klima kompresörünün büyük bir gürültüyle patlamasının hemen ardından alevler kısa süre içinde tüm katı sardı.

Minik bebeklerin bulunduğu ünitede can pazarı yaşanırken, hastane personeli ve çevredekiler büyük bir panik yaşadı.

15 Bebek Hayatını Kaybetti, Soruşturma Komitesi Kuruldu

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yetkililerden gelen acı bilanço yürekleri dağladı.

Yapılan ilk resmi açıklamalara göre; yangın anında ünitede bulunan bebeklerden yalnızca 1'i son anda kurtarılabildi, 15 masum bebek ise duman ve alevlerin arasında hayatını kaybetti.

Facianın ardından hastane yönetimi ve yerel otoriteler harekete geçti. Yangının kesin çıkış nedenini tüm detaylarıyla ortaya çıkarmak ve ihmal iddialarını araştırmak üzere özel bir soruşturma komitesi kurulduğu açıklandı.