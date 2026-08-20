Güney Amerika'daki depremlere bir yenisi daha eklendi.

Venezuela ve Kolombiya'nın ardından Peru da sert bir şekilde sallandı.

6.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) verilerine göre, Peru’nun Upahuacho şehrinin 38 km kuzeybatısında saat 21.00'de, yerin 66.7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Depremin şiddeti 6.7 olarak ölçüldü.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Yaşanan sallantının ardından bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Deprem sonrası can veya mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.