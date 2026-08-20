Endonezya, sabah saatlerinde 5,7 büyüklüğündeki sarsıntıyla hareketlendi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan resmi açıklamada, depremin şiddeti ve detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamaya göre, sarsıntının merkez üssü Ruteng kasabasının 32 kilometre kuzeydoğusu olarak belirlendi. Yerin oldukça sığ bir noktasında, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem bölgede tedirginliğe yol açtı.

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, deprem sonrasında henüz herhangi bir can ya da mal kaybı rapor edilmedi. Bölgedeki tarama ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.