Olayın Detayları ve Açıklamalar

Ulusal Soruşturma Bürosu (NBI) tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre, okula tabanca ile giren saldırganın lise son sınıf öğrencisi olduğu tahmin ediliyor. Yaşanan bu trajik olay sonucunda maalesef 2 öğrenci ile 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Devlet Başkanı Marcos'tan Güvenlik Talimatı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, olayın ardından güvenlik birimlerine talimat vererek saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini istedi. Başkan Marcos ayrıca, okullarda ve yerel topluluklarda öğrencilerin güvenliğini artıracak ek tedbirlerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.