Küresel diplomasi trafiğinin merkezinde yer alan Pakistan, Washington ve Tahran arasında kritik bir köprü kurmaya devam ediyor. Taraflar arasında yürütülen barış ve müzakere süreçlerine zaman kazandırması beklenen bu hamle, bölgedeki endişelerin bir nebze olsun hafiflemesini sağladı.

Tahran'da Kritik Zirve: Pezeşkiyan ile Görüştü

Arabuluculuk faaliyetlerini yürüten Pakistan yönetimi, iki ülke arasındaki mesaj alışverişini ve diplomatik tempoları aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda temaslarda bulunmak üzere Tahran'a giden Pakistan İçişleri Bakanı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.

Yürütülen yoğun diplomatik çabalar neticesinde Washington ve Tahran yönetimleri ateşkesin uzatılması hususunda mutabakata vardı.

Pakistan Mutabakat Zaptı'nın Süresi Uzatılıyor

İki ülke arasında geçtiğimiz yaz, 17 Haziran'da imzalanan Pakistan Mutabakat Zaptı kapsamındaki ateşkes süresinin gelecek hafta dolması bekleniyordu. Yeni anlaşma ile birlikte taraflar arasındaki diyalog kanalının açık tutulması ve kalıcı bir çözüm için masada kalmaya devam edilmesi hedefleniyor.