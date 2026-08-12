Brent petrolün varil fiyatının 88 dolar, ABD Batı Teksas tipi ham petrolün (WTI) ise 83 dolar bandına tırmanması, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını yeniden hareketlendirmişti. Küresel piyasalardaki bu dalgalanma sonrasında sürücüleri endişelendiren zam haberi gelmişti.

5 Liralık Motorin Zammı Askıya Alındı

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre; bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması beklenen benzinde 1,50 TL ve motorinde 5 TL civarındaki fiyat artışları son anda iptal edildi.

Eğer bu zam gerçekleşmiş olsaydı, özellikle motorin fiyatları litre başına 90 TL sınırına dayanacaktı. Alınan son kararla birlikte benzin ve motorin fiyatları mevcut seviyesini korumaya devam edecek.

Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar?

Zam kararının iptal edilmesinin ardından büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt tabelaları şu şekilde sıralandı: