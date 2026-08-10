Bakan Gürlek: “Bu Cinayeti Çözmek Bizim Boynumuzun Borcu”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu’nu Adalet Bakanlığı’nda kabul etti.

Görüşmede Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın son durumu ele alındı. Gürlek, Bakanlık bünyesindeki Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından dosyanın ayrıntılı şekilde incelendiğini belirtti.

Yazıcıoğlu’nun Türkiye açısından önemli bir siyasi lider olduğunu vurgulayan Gürlek, olayın başlangıçta helikopter kazası olarak değerlendirildiğini ancak yürütülen incelemelerde farklı bağlantıların ortaya çıktığını ifade etti.

Dosyada 21 Tutuklu Bulunuyor

Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde olayla ilgili özel bir ekibin oluşturulduğunu belirterek soruşturma kapsamında operasyonların sürdüğünü açıkladı.

Bakan Gürlek, mevcut durumda dosyada 21 kişinin tutuklu bulunduğunu, şüphelilerin ağırlıklı olarak askerlerden oluştuğunu ve soruşturmanın devam edeceğini bildirdi.

HTS ve Radar Kayıtları İnceleniyor

Soruşturmanın önemli başlıkları arasında olay dönemine ilişkin iletişim ve uçuş verilerinin de bulunduğu belirtildi. Gürlek, HTS kayıtları ile uçuş radar kayıtlarının incelendiğini ve bazı kayıtların silindiğinin tespit edildiğini söyledi. Bu verilerin olayın nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Bakan Gürlek ayrıca helikopterin düşmesi sonrasında olay yerine ulaşan ekipler ve kaza kırım çalışmalarında görev alan kişilerin de soruşturma kapsamında incelendiğini ifade etti.

“Karanlık Bir Nokta Kalmayacak”

Soruşturmanın yalnızca belirli kişilerle sınırlı tutulmayacağını belirten Gürlek, olayda sorumluluğu bulunan herkesin araştırılacağını söyledi.

Gürlek, "Yani bizim size sözümüz, devlet olarak sözümüz. Burada dediğim gibi örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz. Karanlık bir nokta kalmayacak. Hem kamu vicdanı tatmin olacak hem inşallah sizin de vicdanınız tatmin olacak. Bu da bizim size sözümüz. Bizim görevimiz bu. Burada devlet şahıslara bakmaz. Eylemde sorumluluğu var mıdır, yok mudur?" değerlendirmesinde bulundu.

"Biz Bu Olayın Peşindeyiz, Arkasındayız"

Konuyla ilgili kamu vicdanında her şeyin netleşeceğini belirten Gürlek, "Hem sizin vicdanınızda hem kamu vicdanında kesinlikle her şey berraklaşacak, aydınlanacak. Siz içinizi ferah tutun. Biz bu olayın peşindeyiz, arkasındayız." açıklamasını yaptı.

Bakan Gürlek, bu işin sonuna kadar gitmek için irade gösterildiğini ve kararlı duruş gösterdiklerini vurgulayarak, "Tekrardan başınız sağ olsun. Türkiye için gerçekten çok büyük bir kayıp, çok büyük bir değerdi rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Herkesin sevdiği güçlü bir liderdi. Allah rahmet eylesin. Ama devlet olarak biz bu cinayeti ortaya çıkartacağız. Yani karanlıkta bir şey kalmayacak." ifadelerine yer verdi.

Yazıcıoğlu Ailesinden Teşekkür

Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, olayın üzerinden geçen yılların ardından dosyanın yeniden ciddi şekilde ele alınmasının kendileri açısından umut verici olduğunu belirterek "Çok teşekkür ediyoruz bu konuda. O yıllara dönmek istemiyorum, o günlere. Çünkü bizzat orada yapılanlara şahit olduğum için. İnşallah umut ediyorum bu sefer gerçekleşir ve biz de rahat kafamızı yastığa koyarız." dedi.

Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu da adalet arayışlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini belirterek Bakan Gürlek ve soruşturmada görev alanlara teşekkür etti. "Benim şu an ömrümün yarısını geçirdi bu vaka. Bununla beraber yaşıyoruz, bizim için tabi dün gibi bir hadise. Yalnız biz adalet ve hak arayışımızı gerçekten hiçbir zaman kaybetmedik. Umudumuzu kaybetmedik. Bir gün bunun da sırasının, vaktinin geleceğine, bu örgütün bir şekliyle bu dosyanın üzerindeki etkisinin kırılacağına inanıyorduk. İnşallah şimdi bundan sonraki süreçte başta siz olmak üzere, emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Biz aynı zamanda burada diğer şehit ailelerimiz adına da bulunuyoruz. Onların da size selamlarını ve teşekkürlerini iletiyorum." dedi.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında yeni operasyonların ve elde edilecek bulguların dosyanın seyrini nasıl değiştireceği merak konusu oldu.