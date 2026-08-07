Üç Ülkeden Savunmada Yeni Dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında "Ortak Savunma Anlaşması" imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşarak, ziyaret sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldiklerini belirtti.

Erdoğan: "Ortak Savunma Anlaşmasını İmzaladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, üç ülkenin güvenlik alanındaki iş birliğini yeni bir seviyeye taşıyan anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle üç ülke olarak Ortak Savunma Anlaşması imzaladık. Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma iş birliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır."

"Hiçbir Ülkeyi Hedef Almıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkını esas aldığını belirterek, ittifakın herhangi bir ülkeye karşı oluşturulmadığını vurguladı.

Erdoğan, anlaşmanın bölgenin huzurunu, refahını ve istikrarını hedeflediğini ifade ederek, bu amaçları paylaşan kardeş ülkelere de açık olduğunu kaydetti.

Savunma Sanayisi ve Terörle Mücadelede İş Birliği

Anlaşmanın öne çıkan başlıkları arasında:

Güvenlik ve savunma alanında koordinasyonun artırılması,

Savunma sanayisinde ortak projelerin geliştirilmesi,

Terörizmle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi,

Bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlanması yer alıyor.

"Türkiye Diplomasi ve Diyalogdan Yana"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel krizlerin çözümünde uluslararası hukuka bağlı, diyalog ve diplomasi odaklı yaklaşımını sürdüreceğini belirterek, ziyaretin ve imzalanan anlaşmanın tüm bölge için hayırlı olmasını temenni etti.